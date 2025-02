Uffici giudiziari. Precari a rischio : "Assumeteli"

Gli uffici giudiziari rischiano il collasso con la scadenza dei contratti dei precari che lavorano nei tribunali di Varese e Busto Arsizio e che erano stati assunti a tempo determinato dal ministero della Giustizia con il Pnrr. A sollecitare l’attenzione sul problema è Gabriele Dellutri della segreteria Uil Pa di Varese. "Bisogna intervenire con la stabilizzazione totale. A Busto ci sono 40 precari e a Varese 29, presi con un contratto valido per due anni che scadrà a giugno del prossimo anno". Non c’è tempo da perdere se si vuole evitare il mancato rinnovo. "Limitare la stabilizzazione a pochi significa compromettere il funzionamento degli uffici. Sono dipendenti preparati, stanno lavorando bene, hanno apportato miglioramenti: bisogna intervenire per garantire la continuità del loro servizio".

I precari assunti con il Pnrr non possono però essere stabilizzati alla scadenza dei due anni. "Per loro serve un provvedimento normativo specifico. Senza questo intervento, la maggior parte di loro non sarà confermato e questo priverà gli uffici di personale qualificato di cui il sistema giustizia non può fare a meno". Dellutri e Uil Pa Varese sollecitano l’intervento delle istituzioni. "C’è bisogno dell’impegno di tutti per evitare il collasso degli uffici giudiziari, inevitabile se verrà a mancare questo personale". Nei prossimi giorni proprio i lavoratori precari distribuiranno nei tribunali a Varese e Busto Arsizio un comunicato predisposto con il sindacato Uil Pa per informare gli utenti dei palazzi di giustizia della situazione. Nel frattempo saranno sollecitati anche i politici varesini per far arrivare la richiesta a Roma. Ros.For.