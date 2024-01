Ubriaco dà in escandescenze al ristorante e poi scappa senza pagare

Entra consuma, non paga, minaccia i dipendenti di un ristorante e poi scappa. Si tratta di un italiano, S.G. del 1978, nato e cresciuto a Parabiago che ben presto è diventato una mina vagante per comune ed attività commerciali. L’uomo si muove spesso con uno zaino addosso e bevendo si altera fino a diventare violento. Al comando della polizia locale lo conoscono bene: "Si tratta di un soggetto purtroppo noto che frequentemente torna in Parabiago accampando diritti che non ha e pretendendo che nell’immediato gli si trovi una casa e soldi. Quando arriva è solitamente alterato e dà in escandenze facilmente". Lo ha fatto anche giovedì, quando è entrato in un locale, l’Osteria del pesce in pieno centro. E’ entrato, si è seduto, ha mangiato e non ha pagato, minacciando i camerieri. Nella stessa giornata ha procurato problemi anche ad altre attività della zona del centro di Parabiago, chiedendo soldi e minacciando i titolari o i commessi presenti. Una situazione nota da tempo alle forze dell’ordine che di frequente sono costrette a intervenire per arginare l’uomo. Spesso entra anche in municipio avanzando pretese e minacciando gli impiegati. Tempo fa ha anche lanciato escrementi dei cani contro l’ingresso del comune in segno di protesta. L’uomo dopo minacce ai genitori ha avuto un divieto di avvicinamento e attualmente è senza dimora e sembra vada a dormire in ospedale a Rho di notte e nel dormitorio a Milano. Recentemente si è anche autoinferto un taglio in caserma dai carabinieri. Carabinieri in azione anche a Legnano nella zona di via Verdi, nei pressi del Mode. La scorsa notte i militari di Legnano hanno arrestato un 45enne, noto pregiudicato residente a Busto Garolfo, che davanti a un locale di Legnano ha aggredito la pattuglia intervenuta insieme a una volante della polizia, dopo una lite scoppiata fra giovani. L’uomo è risultato essere il padre di uno dei due litiganti ed è stato giudicato per direttissima. Ch.S.