Ubriaca, si spoglia davanti a un bar a Varese e invita i passanti a fare sesso, poi aggredisce i poliziotti. Arrestata 31enne

Varese, 26 settembre 2023 - Ubriaca, si è spogliata davanti a un bar a Varese chiedendo ai passanti se volessero fare sesso con lei, è accaduto ieri sera, sul posto sono arrivati gli agenti e li ha aggrediti con graffi, calci e sputi. La donna, 31 anni, è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ma la notte folle non era finita, ha preso a testate gli arredi degli uffici in Questura e urinato nella camera di sicurezza.

Oggi l’udienza di convalida in Tribunale, la trentunenne in aula si è scusata e ha dichiarato di avere problemi legati alla sua dipendenza da sostanze e alcool. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, il processo per direttissima a novembre.