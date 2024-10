Tutto sulla sicurezza. Dal cibo a Internet. Parola agli esperti

Si è aperto il Villaggio della Sicurezza promosso da Aime insieme alla società organizzatrice Liberacomm. Fino al 16 ottobre i Giardini Estensi di Varese ospiteranno gli stand e le attività delle diverse realtà locali, dalle istituzioni e le forze dell’ordine fino al mondo dell’impresa, che si occupano del tema della sicurezza e della prevenzione in tutte le sue sfaccettature. Sono otto gli argomenti a cui corrispondono altrettante aree espositive dislocate all’interno del parco: lavoro, strada, casa, scuola, digital, sport, hobby e food. Proprio la sicurezza alimentare è la novità di quest’anno: a testimoniarlo la presenza di Ats Insubria con i propri esperti che spiegheranno le basi per non commettere gli errori più comuni nella scelta e nella gestione degli alimenti. È ospitata all’interno del Villaggio anche la manifestazione "Io Non Rischio", campagna promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione civile in collaborazione con Anpas. Quindi tra i mezzi esposti nel parco spiccano il Pullman Azzurro e la Lamborghini della Polizia di Stato.

"L’obiettivo - dicono gli organizzatori di Aime - è di rendere corale la voce di ogni operatore e quindi aumentare l’attenzione e la risonanza sul tema della sicurezza per promuoverne la cultura e l’applicazione e sensibilizzare le persone su un tema che coinvolge tutti in maniera singola e collettiva e per tutta la vita". Fino al 16 ottobre i Giardini saranno aperti al pubblico di tutte le età, anche se un’attenzione particolare è rivolta alle scuole, con le prime scolaresche che hanno fatto visita già ieri mattina. Per i ragazzi delle elementari e medie dimostrazioni e laboratori, per quelli delle superiori attività legate alla guida di moto e auto e alla cybersecurity.

Nel pomeriggio di domani è prevista la sfilata di una decina di bande con circa 300 musicisti per le vie della città: l’arrivo sarà proprio ai Giardini dove saranno eseguiti all’unisono l’Inno alla Gioia e l’Inno di Mameli.