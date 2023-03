Tunisino sorpreso con le dosi di cocaina aggredisce gli agenti

Due segnalazioni per uso di stupefacenti, un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, un cittadino straniero indagato per ricettazione e una persona indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: è questo il risultato di una notte di intensi controlli per la volante della Polizia di Stato impegnata in servizio tra lunedì e martedì. L’episodio più grave riguarda un tunisino irregolare di 26 anni e con precedenti di polizia che, dapprima ha provato a disfarsi della cocaina in suo possesso, per poi affrontare uno degli agenti nel tentativo di sottrarsi al controllo. È stato poi bloccato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (a uno degli agenti sono state riscontrate ferite, una con prognosi di sette giorni).