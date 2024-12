Trota marmorata, estinzione da scongiurare. Servono volontari

L’attività dell’asd Pescatori Alto Verbano è fondamentale per tutelare la trota marmorata e insieme difendere la biodiversità. I volontari, in questi giorni, hanno dato il via alle attività annuali di spremitura e fecondazione all’incubatoio ittico di Maccagno con Pino e Veddasca. Questa fondamentale iniziativa, condotta con dedizione dai volontari della onlus, si prefigge l’obiettivo di conservare la trota marmorata, una specie autoctona in grave pericolo di estinzione. La trota marmorata, simbolo della biodiversità fluviale dell’Alto Verbano, è sempre più minacciata dalla perdita di habitat, dalla competizione con specie aliene e dai cambiamenti ambientali.

Grazie al lavoro meticoloso, l’incubatoio ittico rappresenta un baluardo per il recupero e la tutela di questa specie unica. Le uova fecondate verranno successivamente incubate fino alla schiusa, per poi essere reintrodotte nei corsi d’acqua dell’Alto Verbano, contribuendo così al ripopolamento e alla conservazione del salmonide. L’associazione lancia un appello e invita chiunque voglia contribuire a questa importante missione a unirsi al gruppo di volontari. "Partecipare a queste attività non significa solo prendersi cura della trota marmorata, ma anche sostenere un impegno concreto per la salvaguardia della biodiversità delle nostre acque".