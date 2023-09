Treni, lavori a Gallarate e Mergozzo: circolazione ferroviaria interrotta fra Stresa e Domodossola

Varese, 14 settembre 2023 - Disagi in vista per chi si sposta in treno nel Varesotto. Trenord fa sapere che da domani, venerdì 15 settembre fino a domenica 17, e nei giorni di sabato 14 e domenica 15 ottobre, per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale a Mergozzo, sulla linea Milano-Domodossola, la circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Stresa e Domodossola. Il servizio fra le due stazioni sarà garantito da bus sostitutivi.

Ma non è tutto, dalle ore 19 del 17 settembre fino alle 5 del giorno seguente, lunedì 18, per concomitanti lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Gallarate, subirà variazioni anche il servizio delle linee Milano-Domodossola, Milano-Varese-Porto Ceresio, S5 Treviglio-Milano-Varese, Milano-Gallarate-Luino, S50 Malpensa-Varese-Mendrisio-Bellinzona. I dettagli delle variazioni e delle corse sono consultabili sul sito di Trenord.