Fuga finita, il tredicenne Andrei ritrovato in un parco ad Arluno

Lonate Pozzolo (Varese), 8 luglio 2024 – "Andrei è stato ritrovato”. A dare l’annuncio che il ragazzo tredicenne di origini romene scomparso da casa è stato rintracciato e, soprattutto, che sta bene, è la sindaca di Lonate Elena Carraro. Andrei, del quale alla frazione Sant’Antonino si erano perse le tracce da quattro giorni, si trovava ad Arluno, nel Milanese. Le forze dell’ordine l’hanno trovato in un parco della cittadina a metà strada fra Rho e Magenta, a 25 chilometri di distanza da Lonate, dove con ogni probabilità è arrivato in treno. Cos’abbia fatto in questi giorni, dove abbia dormito e se ci sia stato qualcuno con lui, sono tutti aspetti ancora da chiarire. “Presto riabbraccerà la sua mamma”, conferma il primo cittadino lasciando intendere che quel conta, ora, è solo questo. Non è la prima volta che Andrei sparisce di casa. L’ultima in ordine di tempo lo scorso maggio, quando una fuga analoga da Lonate si era conclusa a Milano dov’era stato trovato dai carabinieri. Due anni fa, quando il ragazzo viveva con la famiglia a Castano Primo, ci aveva provato un paio di volte ad allontanarsi da casa. Fughe continue e ripetute che sono evidentemente il segno di un profondo disagio interiore, al quale si cercherà ora di dare risposta attraverso un percorso di sostegno che coinvolgerà anche il resto del nucleo famigliare.