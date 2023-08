Tredicenne scomparso Allestito un campo base "Aiutateci a trovarlo"

di Christian Sormani

Sono trascorsi cinque giorni dalla scomparsa di un tredicenne residente a Ferno che si sarebbe volontariamente allontanato da casa nella notte fra il 23 e il 24 agosto facendo perdere completamente ogni traccia di sé.

Il ragazzo è alto un metro e 65 ed è di corporatura piuttosto robusta. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca e pantaloncini corti neri. Ai piedi ha un paio di zoccoli di gomma verdi e porta una borsa a tracolla marrone e un waveboard nero. La tracolla non è un marsupio ma la custodia della macchina fotografica che ha portato con sé.

Sulle sue tracce ci sono da sabato i carabinieri di Ferno e i militari della compagnia di Busto Arsizio. Nel comune di Ferno è stata allestita un’unità operativa dei vigili del fuoco, con un campo base unità di crisi per l’emergenza locale coordinato dai carabinieri di Busto Arsizio insieme a unità cinofile, vigili del fuoco, Croce rossa, ProCiv e carabinieri in congedo. Il sindaco Sarah Foti continua ad aggiornare sullo stato delle operazioni.

Santosh, questo il nome del 13enne, ha la passione della fotografia e solo qualche settimana fa è stato il fotografo rivelazione del festival di Besnate. "Purtroppo al momento Santosh non è stato ancora ritrovato e la notizia del ritrovamento, che ci auguriamo avvenga quanto prima, sarà data ufficialmente e in tempo reale. Chiedo cortesemente di non far girare notizie diverse da quelle ufficiali, è importante" spiega il sindaco. "Sono tante le persone che in questi giorni si stanno mettendo a disposizione per collaborare alle ricerche. Tantissime le richieste di notizie, anche se al momento, purtroppo, non ci sono novità: Santosh non è ancora stato ritrovato. Per quanto riguarda la collaborazione, invece, il piano operativo di ricerca delle persone scomparse segue una procedura specifica che si avvale di personale appositamente formato".

E aggiunge: "Chi avesse notizie è pregato di contattare i carabinieri al numero 0331668055". Al momento è necessario continuare a tenere alta l’attenzione diffondendo le foto e la notizia della scomparsa. "Ogni elemento, segnalazione, contributo utile alle indagini può diventare prezioso per il ritrovamento di Santosh". Il minore è figlio unico, c’è moltissima preoccupazione da parte dei genitori.