Tre Valli Varesine Handbike. Tutto pronto per la grande sfida tra le vie di Busto Arsizio

Un grande evento sportivo, nel segno dell’agonismo e dell’inclusione: oggi è in programma a Busto Arsizio la prima edizione della Tre Valli Varesine Handbike, manifestazione paraciclistica organizzata, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, dalla società ciclistica Alfredo Binda, realtà sportiva del territorio che promuove la corsa classica per professionisti e la Tre Valli Varesine Women’s Race che da qualche anno prendono il via a Busto Arsizio. In questo caso la città non sarà solo il punto di partenza della competizione, ma farà da sfondo alla gara, che assegnerà il Trofeo Comune di Busto Arsizio – Gran Premio e-work, nell’ambito della gara nazionale "Prova Coppa Italia 2024", categorie handbike, tricicli e under 14.

Appuntamento per la partenza alle 15.30 dal Museo del Tessile. Al via ci saranno oltre 100 atleti paralimpici dalla categoria under 14 in poi che si sfideranno su un percorso di 4,5 km, ad anello, che interesserà le vie e piazze Volta, Zappellini, Cristoforo Colombo, F.lli d’Italia, Garibaldi, Crespi, Trento e Trieste, Mazzini, Dante Alighieri, Plebiscito, dei Mille, Magenta, Pellico, Rimembranze, Assisi, Manzoni e San Michele.

Presenti alla manifestazione grandi atleti del movimento paraciclistico italiano: la campionessa del mondo e campionessa europea handbike Roberta Amedeo, il campione del mondo handbike Mirko Testa, il campione italiano handbike Alessandro D’Onofrio, Vito Lascaro, maglia rosa al Giro d’Italia 2023 e il presidente Pohla-Varese handbike Marco Re Calegari. Alle 15, 30 al Museo del Tessile la partenza, alle 19 le premiazioni al Giardino Quadrato.