Travolto e ucciso dal treno. Dinamica dell’incidente al vaglio

Tragedia sui binari a Castellanza, lungo la linea ferroviaria che collega Milano-Malpensa e Busto Arsizio Nord-Novara, un uomo è stato investito da un treno in transito nei pressi della stazione castellanzese in via Luigi Morelli. Vano il tentativo

del macchinista di bloccare il convoglio per evitare l’impatto. L’allarme intorno alle 18,30, sul posto sono subito arrivati

i soccorsi, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Ferroviaria per i rilievi. Per l’uomo investito non c’era più nulla da fare,

il decesso è stato constatato dagli operatori sanitari del 118. Ieri sera a tarda ora era ancora in corso l’identificazione

della vittima dell’incidente. Sulla linea si è resa necessaria

la sospensione della circolazione ferroviaria con diverse cancellazioni e variazioni per i treni in transito, compreso

il Malpensa Express per consentire le operazioni di recupero della salma e per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

R.Va.