Travolto dall’auto in officina. Grave operaio di 27 anni

Grave infortunio sul lavoro ieri in un’autoofficina a Sangiano, vittima un operaio, un giovane di 27 anni, ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese, dove nel pomeriggio è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura al femore.

È accaduto intorno a mezzogiorno in una carrozzeria di via Europa, sul posto sono subito arrivati gli operatori sanitari con ambulanza e automedica, i carabinieri della stazione di Laveno e i tecnici di Ats Insubria , competenti in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, per i rilievi del caso.

In base a una prima ricostruzione il giovane sarebbe stato travolto da un’auto in fase di manovra nell’officina. Le condizioni del ventisettenne sono apparse subito serie per le fratture riportate, l’urto è stato molto violento, i soccorritori l’hanno stabilizzato sul posto e e quindi l’operaio è stato trasportato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese. L’operaio è stato sottoposto a un intervento chirurgico, non era in pericolo di vita.

Purtroppo anche nel territorio varesino continuano gli infortuni negli ambienti di lavoro, tema sempre al centro dell’attenzione dei sindacati con la richiesta di maggiore formazione e maggiori controlli da parte degli organi competenti.

Secondo i dati più recenti, per il numero degli infortuni nei vari comparti, seppur diminuiti rispetto allo stesso periodo del 2022 (-15%), nei primi cinque mesi di quest’anno la provincia di Varese è al quarto posto a livello regionale: da gennaio a maggio le denunce sono state infatti 3.905 contro le 4.606 dello stesso periodo del 2022.

Rosella Formenti