Travolto da un treno in transito, un uomo muore sul colpo

Tragedia ieri sera ad Albizzate, un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno in transito. È accaduto intorno alle 19 in prossimità della stazione ferroviaria. Subito è scattato l’allarme con la richiesta dei soccorsi per la persona investita, sul posto sono intervenuti i sanitari con ambulanza e auto medica e una squadra dei vigili del fuoco. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, che sarebbe morto sul colpo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto da parte della polizia ferroviaria che ha effettuato i rilievi. L’uomo, la cui identità in serata non era stata resa nota, è stato travolto dal treno 2566 partito da Milano Porta Garibaldi alle 18 e con arrivo previsto a Varese alle 18.53. Nulla ha potuto fare il macchinista per evitare l’investimento. I passeggeri sono stati fatti scendere in stazione e la circolazione ferroviaria sulla linea Varese-Gallarate-Milano è stata sospesa. Pesanti i disagi per i passeggeri sui treni per Malpensa-Stabio, Varese-Treviglio 20.50 (non partito) e Porto Ceresio-Milano Porta Garibaldi.