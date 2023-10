Trattori rubati al sindaco. Quarta volta nel mirino

L’azienda agricola di Gian Pietro Ghiselli, sindaco di Sartirana Lomellina (Pavia), è stata ancora presa di mira dai ladri, per la quarta volta in pochi mesi. In quest’ultima occasione, sempre denunciata ai carabinieri della locale Stazione, i ladri hanno rubato due mezzi agricoli, un trattore e un sollevatore telescopico, che sono stati in breve recuperati nelle campagne di Frascarolo, dove i ladri li avevano abbandonati per non essere sorpresi con la refurtiva. Si è così ripetuto quanto già successo alla fine dello scorso giugno, mentre negli altri due furti, a inizio giugno e a metà ottobre, i malviventi avevano “cannibalizzato” i trattori rubando le costose apparecchiature satellitari.S.Z.