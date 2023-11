Trattore in fiamme. Incendio in un cascinale nei campi di Morimondo

Danni ingenti in un cascinale di Morimondo a causa di un incendio. Le fiamme sono partite da un mezzo agricolo custodito all’interno di un capannone alla cascina Cerina di Sopra, in aperta campagna. Tutto è ancora in fase di accertamento, ma dal trattore le fiamme hanno raggiunto il tetto dello stabile richiedendo l’intervento di numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Sono arrivati sul posto i volontari del distaccamento di Abbiategrasso, l’autoscala dal Sardegna di Milano, un altro mezzo dal distaccamento volontario di Magenta e l’autobotte da Corbetta. I vigili del fuoco hanno subito accertato che nessuna persona fosse rimasta coinvolta e hanno cominciato a domare le fiamme. Un lavoro impegnativo e difficoltoso che si è protratto per quasi quattro ore. Il mezzo è andato distrutto e, a questo, occorre aggiungere, il tetto da sistemare. Saranno le autorità competenti a chiarire cosa abbia innescato l’incendio. Se si sia trattato di un guasto meccanico o se, invece, ci sia dell’altro. I cascinali dislocati nell’abbiatense e nel magentino sono particolarmente sottoposti al rischio di incendi. Circa tre settimane fa un vasto rogo aveva interessato un intero capannone contenente fieno nella frazione robecchese di Casterno. Era successo alle prime ore del mattino con una lunga colonna di fumo che aveva spaventato i residenti. E per spegnere il rogo c’era voluta un’intera giornata di lavoro. G.M.