Svolta verde nel trasporto urbano: ecco i bus green “amici” dell’ambiente

Varese, 21 settembre 2024 – Il trasporto urbano di Varese è green: da lunedì nove bus elettrici saranno in servizio sulle strade cittadine. Acquistati dal Comune grazie ai fondi del Pnrr per un valore di 5 milioni di euro, vanno ad aggiungersi ai 12 autobus ibridi in circolazione dal 2021. Un terzo della flotta urbana di Autolinee Varesine diventa così ibrida o elettrica, mentre i restanti due terzi sono composti da Euro 6 ed Euro 5, per un’età media complessiva inferiore ai 7 anni, ovvero tra le più basse di tutta Italia.

“Questa è solo una delle trasformazioni della città che stiamo portando avanti con le risorse europee - ha commentato il sindaco Davide Galimberti - dalla mobilità sostenibile alla riqualificazione di scuole ed edifici, il Comune sta facendo di tutto per cogliere ogni opportunità per proseguire quel cambiamento che sta migliorando la qualità della vita dei cittadini”.

I nuovi mezzi sono stati presentati al terminal bus di piazzale Kennedy, “dove a breve un nuovo miglioramento sarà tangibile - ha sottolineato l’assessore alla mobilità Andrea Civati - qui apriranno la nuova sala di attesa e la biglietteria”. Tra i presenti anche Giovanni Stefano Galli, presidente dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como Lecco e Varese, che ha sottolineato lo sviluppo della mobilità sostenibile nelle città. “Un impegno che stiamo portando avanti per avere un sistema di trasporto che sia sempre più competitivo all’utilizzo dell’auto privata”.

I nuovi bus da lunedì saranno in servizio soprattutto negli orari degli studenti per aumentare l’offerta di trasporto, quindi verranno impiegati su tutta la rete cittadina. Grazie ai nove autobus elettrici si eviterà l’emissione in atmosfera di circa 8.000 chili di Nox (responsabili del Pm10 secondario) e di 250 chili di Pm10 (primario). E mentre partiva il viaggio inaugurale di uno dei nuovi bus elettrici con un breve tour in centro presso la Camera di Commercio andava in scena invece il Forum per lo sviluppo sostenibile promosso da Regione Lombardia. Quella di Varese è stata la seconda tappa dell’appuntamento di confronto su sostenibilità ed economia circolare. “Il territorio di Varese è centrale perché ha una rete accademica e un’innovazione aziendale che sono riferimento europeo. Questo significa avere una grande responsabilità perché impone al sistema Varese di essere sempre performante e anticipare il futuro”, ha detto l’assessore all’ambiente Giorgio Maione.