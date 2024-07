Tragico scontro tra due auto. Incastrato nella vettura ribaltata: muore il tabaccaio di Castegnate

CASTELLANZA (Varese)

Sempre con il sorriso dietro il banco, nel suo locale, punto di riferimento a Castegnate di Castellanza, la Tabaccheria La Piazzetta frequentata dai giovani della Liuc e dai clienti che erano soprattutto amici. Manuel Sampellegrini, 39 anni, residente a Olgiate Olona, è la vittima dell’incidente mortale accaduto nella notte tra sabato e domenica a Olgiate Olona, in via Roma.

La richiesta di soccorsi intorno alle 3,30, sul posto ambulanze e automedica, i vigili del fuoco, i carabinieri per i rilievi. Nel violento impatto, che ha coinvolto due auto, la vettura del trentanovenne si è ribaltata. I soccorritori lo hanno portato in ospedale a Legnano in codice rosso, insieme a un ventinovenne. La situazione più grave è subito apparsa quella di Sampellegrini, che è deceduto.

Ieri mattina gli amici hanno avuto la tragica notizia: "Siamo sconvolti. Abbiamo perso un grande amico, una persona speciale alla quale tutti volevano bene. Aveva una parola buona per chiunque, sapeva sempre sorridere alla vita, anche nei momenti di difficoltà, e questo atteggiamento positivo lo trasmetteva da dietro il banco, nel lavoro che faceva con passione". Nella mattinata di ieri soccorsi in azione per altri incidenti.

Il primo alle 9 a Cantello, feriti tre giovani dai 19 ai 25 anni, ricoverati al Circolo a Varese e al Sant’Anna di Como. Alle 9,45 a Lonate Pozzolo i soccorritori sono intervenuti per assistere due donne cadute dalla moto. L’elisoccorso ha portato una motociclista in ospedale, i carabinieri hanno fatto i rilievi. Intorno alle 11 sulla Sp1 a Calcinate del Pesce impatto tra una moto e un’auto, due feriti non gravi. Intorno alle 11 al bivio tra A8 e A26 l’incidente con tre feriti non gravi ha causato code fino a 2 chilometri. Sul posto i soccorsi e gli agenti della Polstrada.

Rosella Formenti