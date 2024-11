Scontro frontale sulla Sp182 a Rodano. In prognosi riservata pensionata 71enne

Frontale a Rodano, una pensionata di 71 anni è grave in ospedale. Ieri mattina, lo scontro fra le due auto sulla Sp 182. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri di Pioltello che dovranno stabilire esattamente le cause dell’impatto, un 56enne a bordo di una Citroen C5 Aircross è finito contro la Panda della donna (nella foto), entrambi abitano in paese. Una collisione violentissima, a raccontarla l’inferno di lamiere aggrovigliate che si è parato davanti agli occhi di medici e infermieri del 118. L’automobilista è stata trasportata in elisoccorso al Niguarda, le sue condizioni sono serie, molti i traumi riportati nell’incidente. La prognosi è riservata. Anche l’altro conducente è finito all’ospedale San Raffaele in codice giallo, per lui ci sarebbe un trauma cranico, ma non è in pericolo di vita. Per ora non si esclude nulla sui motivi dello scontro: distrazione o malore potrebbero essere alla base. Bar.Cal.