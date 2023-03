Tradate, arrestato il rapinatore del supermercato

Il rapinatore è stato rintracciato dai carabinieri

Tradate (Varese) - Arrestato dai Carabinieri di Tradate un cittadino extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale, tra i responsabili di una rapina compiuta in città nei scorsi a danno di un supermercato. In quella circostanza secondo quanto ricostruito quattro uomini si sono introdotti all'interno dell'esercizio commerciale quindi hanno minacciato e aggredito una cassiera, sottraendo due cellulari esposti per la vendita.

Successivamente si sono dati alla fuga a piedi ma i carabinieri, allertati, sono giunti immediatamente sul posto e sono riusciti a fermare uno dei quattro malviventi, arrestato in flagranza di reato e associato alla casa circondariale di Varese. Nel frattempo continuano le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Varese, per individuare i complici.