Tra ville e giardini. Tutti in gara a scopo benefico

È un appuntamento tradizionale di inizio estate: la gara podistica serale "Tra ville e giardini" dà il benvenuto alla bella stagione con la sua edizione numero 11. La data da fissare sul calendario è venerdì 14 giugno, col via alle 20. Confermata la formula: una gara competitiva sulla distanza di circa 11,8 km per tesserati Fidal e Runcard e una gara non competitiva sulla distanza di circa 7,8 km per gli amatori. Anche quest’anno la manifestazione sarà legata ad un progetto con fini benefici: l’edizione 2024 sarà dedicata alla sensibilizzazione sui Dna, i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, un problema sempre più rilevante per la salute pubblica. Una conferenza dedicata proprio ai disturbi dell’alimentazione, promossa dall’ateneo varesino, si terrà il 12 giugno alle 21 presso il Salone Estense.

L.C.