I maturandi del Tosi di Busto Arsizio in gita al mare con i prof prima dell’esame di Stato

Busto Arsizio (Varese) – Tutti al mare e senza telefoni cellulari e social. È l’iniziativa promossa dall’ITE Enrico Tosi di Busto Arsizio: una trasferta a Torre Marina, a Marina di Massa, per centinaia di maturandi dell’Istituto superiore di viale Stelvio, un viaggio di tre giorni con preside e docenti. E domani, 7 giugno, anche il tradizionale ballo di fine anno in abito da sera si terrà nella rotonda sul mare della Torre dell’ex colonia marina Agnelli in Versilia. Dunque già da oggi e fino all’ 8 giugno, centinaia di ragazzi dell’ITE Enrico Tosi di Busto Arsizio, insieme allo

staff di presidenza e ai professori della scuola, sono tutti al mare.

Spiega la dirigente Amanda Ferrario “Tre giorni in cui prenderemo il sole e faremo il bagno. Tre giorni in cui salutarci per bene, raccontandoci storie e auspici per il futuro. Tre giorni in cui ridere, incontrare artisti, ballare insieme. Domani sera nella rotonda sul mare della Torre, vestiti in abito da sera, ci sarà il nostro ‘prom’, si ballerà e si farà festa, perché, dopo cinque anni insieme, questi giorni celebreranno la fine di un percorso meraviglioso, costellato di piccoli e grandi traguardi”. E volutamente senza cellulare. Continua la preside: “Ragazzi di quinta che scelgono di viversi fino all’ultimo respiro, senza social, ma socialmente attivi, con gare sportive, tornei in piscina, momenti di riflessione, tante voci: quelle di ogni singolo ragazzo e ragazza che sta per diplomarsi”. È la loro festa, conclude la dirigente “il viaggio verso la maturità. Qualche notte prima dell’esame, da portare con sè nel lungo e bellissimo viaggio della vita. Che altro dire? Noi siamo il Tosi! What else?”.