Torre di via Toti Ancora lavori al parcheggio

Serviranno ancora alcune settimane di lavori per poter riaprire il parcheggio di via Toti: i lavori di messa in sicurezza delle facciate della torre uffici all’incrocio fra le vie Gaeta e Toti termineranno, infatti, per i primi giorni di maggio. Durante l’intervento, cominciato da un paio di settimane e condizione per la riapertura dei parcheggi rialzati, si è verificato che, a seguito della rimozione delle piastrelle in klinker a rischio distacco, l’intonaco sottostante presenta problemi di infiltrazioni in tre dei quattro elementi angolari.

Per questo motivo bisognerà procedere con una rimozione locale dell’intonaco che si conta di chiudere in poche settimane. Nel frattempo è già stata effettuata dagli operatori di Euro.Pa service la pulizia del parcheggio su via Toti e la sistemazione della scala di accesso all’area.P.G.