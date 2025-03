Tornano le Giornate Fai. Chiese, ville, birrificio: dodici gioielli da scoprire

Le Giornate Fai di Primavera torneranno sabato e domenica prossimi. In occasione della trentatreesima edizione dell’evento promosso dal Fondo Ambiente Italiano saranno 12 le aperture in provincia di Varese. Nel capoluogo visite al comando provinciale della Guardia di Finanza, dedicate ai soli tesserati Fai. A Induno Olona porte aperte al Birrificio Angelo Poretti, gioiello dell’architettura industriale che può vantare una splendida sala cottura in stile liberty. Due i siti aperti invece a Bodio Lomnago: la chiesa di San Giorgio martire e Villa Puricelli, proprietà che fu dell’ingegner Piero Puricelli, che progettò e costruì la prima autostrada italiana, la Milano-Varese. Si potrà anche passeggiare nel maestoso parco accompagnati dai dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Varese. A Leggiuno si potrà visitare la chiesa dei santi Primo e Feliciano, tra antiche lapidi e reperti romani, come una balaustra proveniente da un sarcofago del II secolo e due colonne con capitelli corinzi.

A Cittiglio invece spazio all’archeologia presso la chiesa di San Biagio, alla scoperta di antichi misteri tra cui veri e propri "cold case" del passato che recenti studi hanno permesso di portare alla luce. Spostandosi verso il sud della provincia si potrà visitare a Besnate la Saporiti Italia, azienda di arredamenti che vanta collaborazioni con architetti di fama mondiale. Due i beni aperti a Somma Lombardo: il Santuario della Madonna della Ghianda sarà accessibile solo ai tesserati Fai, mentre è aperta a tutti La Cattedrale: un’ex fabbrica trasformata in un polo culturale, attraverso l’intervento di artisti come Andrea Ravo Mattoni. A Cairate si potrà visitare il Monastero di Santa Maria Assunta, complesso storico di origine medievale impreziosito da affreschi rinascimentali. A Gorla Minore aprirà alle visite il Collegio Rotondi, fondato nel 1599 a partire dall’antica Chiesa di San Maurizio, risalente a prima del ‘300, e poi ampliato. Infine a Caronno Pertusella la Chiesa della Purificazione o Chiesa Nuova. Un gioiello artistico, edificato su un preesistente edificio del Quattrocento e consacrato nel 1500, decorato con un ciclo di affreschi di Giovanni Paolo Lomazzo risalenti al 1556-1566.

Lorenzo Crespi