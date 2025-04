Torna la pedalata tra natura e bellezze

Dopo il successo della prima tappa da Varese a Ghiffa, il viaggio cicloturistico tra i Sacri Monti prosegue con un nuovo itinerario che unisce spiritualità, natura e scoperta del territorio. Domenica appassionati di bicicletta e amanti dei paesaggi alpini sono invitati a partecipare alla pedalata dal Sacro Monte di Ghiffa al Sacro Monte di Domodossola, in un percorso guidato di circa 55 chilometri tra valli, fiumi e borghi storici. L’iniziativa, rinviata dalla data originaria del 19 aprile, prevede il ritrovo e la partenza al Sacro Monte di Ghiffa, con affaccio panoramico sul Lago Maggiore. Da lì, il gruppo percorrerà ciclabili immerse nel verde, attraversando il fiume Toce e attraversando località come Ornavasso e Anzola d’Ossola, fino a raggiungere l’ambiente montano che circonda Domodossola. Il tratto finale, più impegnativo ma breve, condurrà i partecipanti al Sacro Monte, dove è prevista una visita guidata per scoprirne la storia e il valore spirituale.