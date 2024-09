Torna il contributo Inps. Andrà a 158 castellanzesi la tessera da 500 euro

CASTELLANZA (Varese)

Sono 158 i castellanzesi che otterranno “Dedicata a te 2024“, la carta elettronica di pagamento destinata alle famiglie con determinati requisiti di reddito. Li ha individuati l’Inps sulla base dei fondi stanziati dal ministero dell’Agricoltura, suddivisi in modo proporzionale al numero di cittadini di ogni Comune. I beneficiari riceveranno a casa per posta una lettera indicante il numero identificativo della carta elettronica prepagata, assegnata dall’Inps, che verrà messa a disposizione per via telematica dalle Poste.

Sulla carta saranno caricati dall’Inps 500 euro, valore complessivo del contributo una tantum. “Dedicata a te“ consente l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti oppure abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Sul sito del Comune è consultabile l’elenco dei beneficiari, contenente l’indicazione del numero di protocollo dell’attestazione Isee 2024, tramite il quale ogni persona potrà identificarsi. Il beneficiario, in possesso della lettera ricevuta dal Comune, potrà ritirare la carta in qualsiasi ufficio postale presentando allo sportello: il codice di riferimento riportato sulla lettera, un documento d’identità, il codice fiscale/tessera sanitaria.

Chi ha usufruito del contributo economico già dal 2023 non deve fare nulla, in quanto l’importo sarà accreditato direttamente sulla carta di cui è titolare. In caso di smarrimento, sarà possibile richiedere la sostituzione in un ufficio postale portando con sé un documento d’identità, il codice fiscale/tessera sanitaria, la denuncia di smarrimento.

Silvia Vignati