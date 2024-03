Tir urta le sbarre, disagi per treni e auto

Mattinata di disagi ieri per il traffico ferroviario e quello stradale tra Cittiglio e Laveno Mombello a causa di un incidente causato da un camion che ha urtato le sbarre del passaggio a livello, in quel momento aperto, sulla linea di Trenord Milano - Laveno. È successo poco prima delle 9, sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale per regolare il traffico e i tecnici della società ferroviaria intervenuti per riparare il danno e riportare la situazione alla normalità.

Il traffico ferroviario durante la mattina ha subito modifiche con ritardi per alcune corse dei treni, disagi si sono verificati anche per la circolazione stradale.

Incidenti del genere sono già accaduti, il tratto in cui si trova il passaggio a livello è stretto ed è in curva: da quando, dal 5 febbraio, è chiusa a Laveno Mombello al transito la strada provinciale per i lavori di realizzazione del sottopasso all’altro passaggio a livello, quello sulla linea delle Ferrovie dello Stato Milano-Luino (nell’ambito del progetto Alptransit), i mezzi pesanti che in numero maggiore percorrono ogni giorno la strada rischiano in manovra il contatto con le sbarre alzate, situazione che si è di nuovo verificata ieri.

Sistemato il danno la situazione è tornata alla normalità. I vigili del fuoco sono intervenuti sempre in mattinata a Sumirago per rimettere in carreggiata un autoarticolato uscito di strada all’altezza di una curva a gomito. Le operazioni hanno richiesto il ricorso ad un’autogru arrivata da Varese.

Rosella Formenti