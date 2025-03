Tir centra il guard-rail: statale per Malpensa in tilt

Disagi ieri mattina sulla 336 per Malpensa a causa di un incidente, coinvolto un solo mezzo, un tir. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 e la Polstrada per i rilievi. La richiesta di intervento dopo le 7,15, per cause che ieri erano ancora da chiarire il conducente del grosso automezzo ha perso il controllo dei veicolo che è uscito dalla carreggiata andato a sbattere contro il guard-rail poi ribaltandosi su un fianco. Sono subito scattati i soccorsi, l’autotrasportatore, un uomo di 51 anni, estratto dall’abitacolo è stato affidato agli operatori sanitari, dopo i primi accertamenti è stato quindi trasportato con l’ambulanza in ospedale, ha riportato ferite di media gravità, pertanto non è in pericolo di vita. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione lungo la superstrada per Malpensa in una fascia oraria di punta per l’elevato numero di veicoli in transito. Si sono formate lunghe code e rallentamenti, la situazione ha quindi richiesto la chiusura temporanea dello svincolo autostradale di Busto Arsizio.