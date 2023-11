Testimonianza choc:: "In cella si impara"

Venne arrestato il 15 novembre dello scorso anno. Oggi è ai domiciliari e sta continuando a scontare la sua pena. Lui è un magentino di circa 40 anni che ricorda quel giorno con orrore. Ma oggi, a distanza di un anno, può dire che il carcere gli è servito.

"È venuto a prendermi

il comandante dei carabinieri di Magenta, - ricorda - maresciallo Massimo Simone. Sono stato portato dapprima ad Abbiategrasso per le formalità di rito, impronte, foto, altezza per poi tornare a Magenta. Mi dicono che mi dovevano mettere le manette, era la procedura". Arriva a San Vittore e l’impatto è devastante. Viene messo in una cella di quattro metri per tre con 5 nordafricani. "Non c’era dialogo tra di noi". Cominciano i colloqui con gli educatori e per il magentino si rivelano una fortuna. Ha esperienza a contatto con la gente e viene visto di buon occhio. "Comincio

ad entrare in una commissione – racconta – Mi piaceva, mi era stato affidato l’incarico nell’ambito del Cineforum". Al di là di questo aspetto positivo

la casa circondariale

è durissima per tutti. Una palestra di criminalità dove si trasmettono le tecniche per commettere una truffa o una rapina. Oggi il magentino sta continuando a scontare

la sua pena ai domiciliari in una città diversa da Magenta. G.M.