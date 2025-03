Ternate, botte e minacce agli anziani genitori: arrestato 59enne

Ternate (Varese) – Maltrattava e vessava gli anziani genitori da circa un paio d'anni. Per questo un uomo di 59 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

I carabinieri della stazione di Ternate, coordinati dalla procura di Varese, hanno avviato l'indagine partendo da alcune notizie acquisite in via confidenziale, raccogliendo elementi e testimonianze da vicini di casa, amici, parenti, sanitari ed operatori degli enti assistenziali che seguivano il nucleo familiare.

Sono emerse costanti vessazioni vissute dai due anziani coniugi, entrambi quasi novantenni, ai quali il figlio negava anche di coltivare i propri passatempi, come ad esempio curare l'orto o sbrigare le attività domestiche.

Le vittime erano sottoposte a costanti atteggiamenti prevaricatori che spaziavano dalle urla agli insulti e alle minacce per arrivare a schiaffi e botte, che lasciavano anche segni evidenti sul corpo. L'uomo, già noto per i suoi trascorsi giudiziari, è stato arrestato e trasferito in carcere.