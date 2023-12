Tenta di tagliarsi le vene con un coccio di bottiglia. Salvata da un passante

Un passante, uno sconosciuto, che all’improvviso diventa una presenza preziosa perché ti salva la vita. È accaduto ieri mattina a Cugliate Fabiasco in un parco pubblico, dove una giovane di 22 anni ha tentato il suicidio. Lo sconosciuto si è accorto del gesto, la ventiduenne si stava tagliando le vene con un coccio di bottiglia, lui non ha perso tempo e ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi, il personale sanitario con l’ambulanza e i carabinieri di Luino, l’intervento tempestivo ha evitato il peggio. La giovane è stata trasportata all’ospedale di Cittiglio. Quello sconosciuto passato per un istante nella sua vita, in un momento disperato, l’ha salvata.