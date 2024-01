Teatro in corsia. E la vecchina si cala dall’alto

Allo spettacolo degli Artigiani del borgo, l’associazione impegnata nella diffusione della storia e della cultura manuale, ha voluto essere presente anche Francesco Laurelli, neodirettore generale dell’Asst Ovest Milanese. Accompagnato dal direttore del presidio di Legnano e Cuggiono, Eugenio Vignati, ha portato i suoi saluti ai partecipanti intervenuti per assistere allo spettacolo di danza il Libro della giungla, ispirato all’opera di Rudyard Kipling. Un momento di svago non solo per i bambini ospedalizzati, ma anche per i loro genitori. A dicembre le volontarie dell’associazione avevano già portato ai piccoli pazienti lo spettacolo realizzato dalla compagnia Orizon danza. In quell’occasione sono state messe in vendita le pigotte solidali, il cui ricavato è stato devoluto al reparto di Pediatria.

L’Epifania è stata festeggiata anche a Castellanza con una tradizione radicata da anni. In mattinata la sezione cittadina del Cai ha proposto alle 11 alla Chiesa di San Bernardo in Castegnate la discesa delle befane dal campanile e l’incontro con i bambini, con distribuzione di caramelle e dolciumi. Era inoltre presente un banco con la vendita di arance: il ricavato sarà devoluto all’associazione Operazione Mato Grosso, per il sostegno alle emergenze in America Latina. Presente anche la banda cittadina del Corpo musicale Santa Cecilia. Alle 21, al Teatro di via Dante, è andato in scena il musical Sisters, della Compagnia teatrale Amici per un sogno, di Gravellona Toce. Infine ieri è stato l’ultimo giorno del “videomapping natalizio“: inaugurato il giorno dell’Immacolata, ha visto la proiezione di immagini sulla facciata del Comune per tutte le feste.

Silvia Vignati