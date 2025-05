“Tante cose care”, rigatterie e anticaglie al mercato proposto dal Fai

Un fine settimana per curiosare tra mobili, lampade, libri, stampe, porcellane, abiti, biancheria, dischi, giochi antichi e cimeli di ogni tipo. Oggi e domani a Casa Macchi a Morazzone torna l’appuntamento con "Tante care cose", il mercato di rigatterie e anticaglie proposto dal Fai. Dalle 10 alle 18 di oggi e domani i visitatori potranno effettuare un viaggio tra oggetti e arredi di epoche e stili diversi, dall’antiquariato al modernariato. Si tratta della seconda edizione prevista quest’anno, a cui seguiranno altre due in programma per settembre e novembre. L’area espositiva si espanderà per ospitare un più ampio numero di rigattieri, brocantes e antiquari del territorio, a cui si affiancherà la proposta del Fai con una selezione di oggetti e arredi provenienti dal deposito della fondazione e non destinati a essere riallestiti nei suoi beni: cose amate e vissute, a cui offrire una seconda vita. Il mercatino è arricchito da proposte enogastronomiche, musica con dischi in vinile, visite guidate a Casa Macchi e laboratori creativi per bambini.