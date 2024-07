Tadej Pogacar sarà alla Tre Valli Varesine 2024

Varese – Al via dell’edizione numero 103 della Tre Valli Varesine ci sarà anche colui che in questa stagione è indiscutibilmente il numero uno del ciclismo mondiale. Tadej Pogacar, capace di vincere uno in fila l’altro Giro d’Italia e Tour de France, sarà presente anche quest’anno sulla linea di partenza di Busto Arsizio.

Dopo la rinuncia alle Olimpiadi tornerà in sella per disputare alcune grandi classiche, con l’appuntamento della Tre Valli prima del Lombardia. Un motivo di grande orgoglio per tutto il ciclismo varesino e per la città intera, con lo stesso primo cittadino Davide Galimberti che parla di "una grande notizia per Varese. La sua presenza darà ancora più lustro al nostro territorio". L’ennesimo successo per gli organizzatori della Società ciclistica Alfredo Binda guidata dal patron Renzo Oldani.

E c’è da scommettere che quello di Pogacar non sarà l’unico grande nome al via, viste le importanti partecipazioni di big del pedale nelle ultime edizioni. Il campione sloveno è atteso a una grande prestazione, non solo per il suo attuale stato di grazia ma anche visti gli ottimi piazzamenti messi a segno nelle sue precedenti partecipazioni alla Tre Valli Varesine. Nel 2021 Pogacar arrivò terzo, alle spalle dei due azzurri De Marchi e Formolo. Nel 2022 è salito sul gradino più alto del podio, precedendo sul traguardo il colombiano Higuita e lo spagnolo Valverde. Quindi lo scorso anno l’arrivo in quinta posizione nell’edizione vinta a sorpresa dal belga Van Wilder.

La Tre Valli Varesine 2024 si correrà da Busto Arsizio a Varese il prossimo 8 ottobre. Nel 2023 la storica corsa si è posizionata per il secondo anno consecutivo al decimo posto del ranking mondiale ed è la prima corsa al mondo tra le gare categoria ProSeries.