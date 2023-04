Superstrada per Malpensa La protesta di Castellazzo: "Siamo di fronte a un incubo"

di Graziano Masperi

La superstrada di collegamento Magenta-Vigevano forse porterà via qualche auto dal centro di Robecco sul Naviglio. Ma a quale prezzo? Quello di due strade che verranno interrotte, la strada Castellazzo Magenta e la via per cascina Tangola e una frazione che subirà danni enormi. Un progetto impattante che sembra ormai deciso. Ma la parola fine i residenti della frazione che, tra l’altro, ospitò per un breve periodo Alessandro Manzoni, si sono ritrovati nel parcheggio del Valle Ticino per dire no. Per tentare di opporsi di nuovo, come da 20 anni a questa parte, ad una strada che tanti vogliono senza chiedersi nemmeno se possa esistere qualcosa di alternativo alla distruzione. "La strada passerà sul parcheggio del Valle Ticino – spiega Antonio Cislaghi – e proseguirà girando attorno alla frazione per poi puntare verso Cassinetta e Albairate". A Robecco insisterà un cantiere per tutta la durata dei lavori, che saranno di almeno tre o quattro anni. In via Salvo d’Acquisto ci sarà una circonvallazione con il cavalcavia che scavalcherà la tangenziale passando dietro il concessionario Auto Milano per poi tornare sulla strada per Magenta. E prima ci sarà un’altra rotonda con un altro cavalcavia. Quindi un progetto impattante al massimo che vedrà la luce tra diversi anni. Emanuele Oggioni, agricoltore per passione, aggiunge: "Abbiamo bisogno di acqua e ci danno le strade. Non riesco più a capire come funziona. Io sono per una mobilità differente. Oggi se non hai l’auto non vai da nessuna parte". Ernesto Beretta, agricoltore, aggiunge ironicamente: "Se Robecco dovesse dire di no alla strada io il pezzo di terreno che mi vogliono espropriare lo regalo al Comune affinché faccia qualcosa di utile".