Sumirago vetrina internazionale. Va in scena la battaglia dei droni

La gara è internazionale: sono sessantacinque piloti da diciotto Paesi che si contenderanno il podio più alto della tappa del campionato mondiale di droni, per la prima volta in Italia. Occhi puntati al centro sportivo di Sumirago in via Carducci dalla mattina di domani quando i partecipanti si sfideranno nelle qualifiche a tempo per stilare la graduatoria provvisoria, per passare poi domenica alla finalissima. L’evento, che coniuga sport e alta tecnologia, è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Pro Loco, Aeroclub Secchia e SpeedyPizza Drones. Il drone racing Fpv (First Person View) è una disciplina sportiva all’avanguardia, che fonde la competizione sportiva con la tecnologia di punta.

I piloti, attraverso visori Fpv, si immergono in un contesto competitivo mostrando abilità e velocità, conducendo i droni a più di 200 km/h in percorsi appositamente progettati coinvolgendo lo spettatore in uno straordinario spettacolo tecnologico. La cerimonia di apertura è in programma domani alle 19,30 e vedrà la sfilata dei piloti con le loro bandiere, i discorsi ufficiali e l’inno nazionale eseguito dal Corpo Musicale della Scuola Secondaria E. Fermi di Sumirago. Seguirà un’esibizione di piloti nazionali di Drone Racing, quindi musica dal vivo con il concerto rock.

Domenica in mattinata continueranno le qualifiche, quindi le sessioni di eliminazione, nel pomeriggio le finali e alle 18 la cerimonia di premiazione. L’evento, fanno sapere gli organizzatori, offrirà diverse attrazioni per tutte le età, inclusi il Drone Soccer dalla Francia e un simulatore FPV. Sarà presente anche una zona bimbi con giochi gonfiabili e la possibilità domenica di scattare foto su una mongolfiera statica. I visitatori potranno anche gustare varie prelibatezze dai food truck.