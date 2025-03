Sul percorso verso il Pgt: "Serve un’altra mentalità"

Un documento che vuole sollecitare una riflessione collettiva dell’Amministrazione comunale nel percorso che porterà all’adozione del nuovo Pgt. Il contributo porta la firma del Movimento 5 Stelle, che in Consiglio siede a supporto della maggioranza Galimberti con Luca Paris del Gruppo Misto. Quattordici pagine di osservazioni e proposte frutto del lavoro del tavolo tecnico interno al gruppo territoriale, che ricomprende i tavoli dedicati a rigenerazione urbana e mobilità sostenibile.

"Tematiche fondamentali per una forza politica che anche a livello locale si impegna a favorire quella transizione ecologica ed energetica che sola può garantire uno sviluppo sostenibile a tutela della salute dei cittadini, della loro qualità di vita e dell’ambiente", commenta Francesca Bonoldi, rappresentante del gruppo territoriale di Varese. Il documento tocca diversi ambiti di intervento, dal consumo di suolo zero all’adozione di un nuovo regolamento edilizio comunale, dall’analisi dei masterplan alla premialità legata al risparmio energetico, dalle Cer alle misure di prevenzione in tema di vulnerabilità idrogeologica. Quindi ancora azioni di inclusività e integrazione, contrasto del disagio sociale ed economico, pianificazione del trasporto pubblico e privato e della mobilità pedonale e ciclabile.

"Attraverso un lavoro intrapreso dallo scorso anno abbiamo individuato temi, criticità e proposte da portare all’attenzione dell’Amministrazione comunale e agli estensori della Variante di Piano – sottolinea Fiorenzo Pedroletti, coordinatore del tavolo tecnico rigenerazione urbana – Come M5s riteniamo che non sia sufficiente parlare di rinunce e contenimenti di nuove espansioni edilizie o di graduale riduzione del consumo di suolo, ma che occorra adottare una nuova mentalità conservativa del territorio e del suolo non ancora occupato e urbanizzato". Al documento hanno collaborato anche la coordinatrice del tavolo mobilità sostenibile Ottavia Valentini e i componenti Diego Carmenati, Massimo Moranzoni e Stefano Ruperto oltre a Luca Paris.

L’iter del Pgt intanto prosegue: il nuovo strumento urbanistico varesino sarà pronto entro fine anno e portato in Consiglio comunale per l’approvazione.