Su un carro trainato da quattro buoi

La decisione di portare nel 1623 la statua della Madonna dalla chiesetta della Cascina di Santa Maria in Campo alla chiesa di Castelletto di Abbiategrasso fu del prevosto abbiatense di allora, don Giovanni Alberto Dardanone, perché la chiesetta di campagna era "un oratorio aperto da ogni parte e accessibile a tutti gli animali". In chiesa la statua della Vergine sarebbe stata invece venerata con maggior devozione. La rievocazione della traslazione, sabato, avrà inizio alle 16. Alla processione parteciperanno, oltre ai sacerdoti e ai fedeli, le autorità civili dei Comuni di Abbiategrasso e Albairate, la banda di Albairate e i figuranti del Palio di Abbiategrasso.

La statua della Madonna sarà posta su un carro che verrà trainato da quattro buoi come da tradizione contadina. Come già accadde negli anniversari passati, anche in occasione di questo quarto centenario la ricorrenza sarà caratterizzata da una donazione che i fedeli decideranno di voler fare alla chiesa. Al momento è stato proposto di finanziare il restauro del portone d’ingresso, in legno, della chiesa di Sant’Antonio Abate.

G.Ch.