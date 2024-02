Studenti del liceo Fiorini in visita al centro Onu e al Cern di Ginevra

Da Busto Arsizio a Ginevra: il Liceo quadriennale internazionale, fiore all’occhiello nella galassia educativa Acof Olga Fiorini di Busto Arsizio, ha offerto un’occasione unica ai ragazzi iscritti all’innovativa scuola superiore che punta a renderli veri e propri cittadini del mondo. Nell’ambito di un progetto multidisciplinare una delegazione di studenti del secondo biennio del Liceo Internazionale per l’Innovazione ha potuto visitare il Centro direzionale dell’Onu di Ginevra e, nella stessa città svizzera, anche la sede del Cern, l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare. "Nell’ottica dell’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile e di un confronto sulle tematiche di politica internazionale – spiega la preside Laura Papini - abbiamo voluto offrire ai nostri allievi la possibilità di visitare le Nazioni Unite, luogo simbolo della tutela dei diritti umani e della difesa della pace". E dopo l’Onu il Cern. "Nel più grande laboratorio al mondo che svolge la ricerca scientifica sulla fisica delle particelle elementari, appunto il Cern – continua la preside - gli studenti hanno invece potuto conoscere gli strumenti degli scienziati per la ricerca delle origini dell’universo". Quest’ultima esperienza rientra nel percorso Stem, che prevede il potenziamento dell’insegnamento di discipline scientifiche con didattica laboratoriale. R.F.