Stretta sui padroni a passeggio con Fido

Obiettivo "una città più pulita e rispettosa degli spazi pubblici", per arrivarci è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini. Il sindaco di Sesto Calende Betta Giordani ha firmato un’ordinanza rivolta ai padroni di Fido che dovranno avere con sé quando escono per la passeggiata con l’amico a quattro zampe non solo il sacchetto per raccogliere le deiezioni ma anche un contenitore con l’acqua per pulire quelle liquide. Inoltre è anche vietato "condurre cani all’interno delle aree gioco per bambini".

La polizia locale e tutti gli organi di polizia hanno quindi l’incarico di "vigilare sul rispetto dell’ordinanza ed eventualmente di chiedere di esibire le attrezzature sopra indicate". L’inosservanza di queste norme comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da 80 a 500 euro). La decisione di intervenire con l’ordinanza è arrivata dopo numerose segnalazioni da parte dei sestesi riguardo proprio ai comportamenti incivili dei padroni di cani. Si legge nel testo, firmato dal sindaco: "È frequente la presenza di deiezioni liquide e solide dei cani, nei luoghi pubblici e a uso pubblico". Situazione "in aumento su tutto il territorio principalmente nel centro storico e nelle aree gioco riservate ai bambini".

Si sottolinea: "Le deiezioni oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, arredi in piazze, parchi e aree verdi, rilasciano sgradevoli odori persistenti in particolar modo nei periodi di scarse precipitazioni e temperature elevate e sono causa di potenziali problemi di natura igenico-sanitaria". Da qui il giro di vite, con l’ordinanza.R.F.