Strada chiusa. Parte il battello per i frontalieri

A partire da questa mattina alle 6.20 e fino alla riapertura della strada cantonale S102, sarà attivo un servizio navetta per i frontalieri. L’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla, insieme alle autorità svizzere, i Comuni elvetici e in collaborazione con la Navigazione Lago di Lugano, ha istituito un battello che collegherà Porto Ceresio con Morcote sulla sponda Svizzera fino a Capolago. Dall’altra parte del lago sarà un pullman a trasportare i lavoratori fino a Lugano. Per facilitare gli spostamenti, il parcheggio nei pressi dell’imbarcadero di Porto Ceresio sarà gratuito per la durata della chiusura stradale per i frontalieri che usufruiranno del servizio via lago.

"Ringrazio le autorità italiane e svizzere per la grande attenzione dimostrata - spiega il sindaco di Porto Ceresio, Marco Prestifilippo - Il parcheggio libero per i frontalieri che prenderanno il battello dimostra la volontà concreta di agevolare chi lavora oltre confine". Il servizio è stato avviato in seguito alla frana che si è abbattuta nella zona di Al Sasso, dopo che il Dipartimento del Territorio del Canton Ticino ha disposto la chiusura della strada tra Brusino Arsizio e Riva San Vitale. "Come Autorità di Bacino del Ceresio riteniamo fondamentale intervenire e fare la nostra parte per assicurare la mobilità transfrontaliera, così come abbiamo fatto in passato - sottolinea Massimo Mastromarino, presidente dell’Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla - Ricordiamo, ad esempio, il nostro intervento a Valsolda verso Gandria per la strada che portava al valico e, più recentemente, a Brusimpiano, dove abbiamo garantito collegamenti alternativi in seguito dell’interruzione della strada tra Lavena Ponte Tresa e Porto Ceresio".

Roberto Canali