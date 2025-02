Stop all’abbandono rifiuti. Scattano sanzioni più dure

L’abbandono dei rifiuti lungo le strade e nei boschi è sinonimo di degrado. Il sindaco di Albizzate Mirko Zorzo ha deciso la linea dura contro gli incivili, responsabili dell’aumento sul territorio comunale di sacchi di immondizia, rifiuti di ogni tipo, abbandonati, anziché smaltiti nel rispetto delle norme. "L’inciviltà sta regnando a bordo strada, è un colpo al cuore vedere come sono conciate anche le aree boschive ha detto -. Nel 2025 l’obiettivo della Polizia locale è prendere di petto il fenomeno dell’abbandono rifiuti, sanzionando chi abbandona e, dove possibile, denunciare anche penalmente". A breve si interverrà nel regolamento per aumentare la sanzione che è di 50 euro. C’è anche l’impegno a incrementare la videosorveglianza. Al momento il Comune ha a disposizione 5 fototrappole ma ha fatto sapere il sindaco: "L’intenzione è di raddoppiarle, in questo modo si riuscirà a identificare chi abbandona i rifiuti". Zorzo ha inoltre ricordato l’attività di pulizia svolta settimanalmente dal consigliere delegato Alessio Pozzi e dal Gruppo volontari ambiente, che in media raccolgono 20-30 sacchi di rifiuti abbandonati. Ros.Fo.