Stop a 150 chili di hashish nascosti nelle merendine

Avevano quasi 150 chilogrammi di hashish nascosti in un’abitazione e pronti per entrare nel mercato dello spaccio del territorio, già suddivisi in panetti celati all’interno di confezioni di merendine Snickers e simili, in modo da passare inosservati: l’intervento dei Carabinieri (i militari della stazione di Nerviano coadiuvati dal Nor di Legnano) ha però portato all’arresto in flagranza di reato di due pusher per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri sono entrati in azione nel pomeriggio di mercoledì, dopo lo scambio di un borsone sospetto avvenuto davanti a un’abitazione di Nerviano, residenza di un cittadino di origini marocchine di 32 anni. I militari hanno prima di tutto fermato la persona che ha ricevuto il borsone, un rumeno di 27 anni, trovando all’interno della sacca già caricata in auto i primi dieci chilogrammi di hashish: subito dopo hanno perquisito l’abitazione del 32enne e hanno trovato altri 135 chilogrammi di hashish, suddiviso in panetti celati all’interno di confezioni di merendine. P.G.