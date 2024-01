Busto Arsizio: Cinzia Ghisellini di Acof premiata con la Stella di bronzo del Coni

Busto Arsizio, 25 gennaio 2024 – A Cinzia Ghisellini, direttrice degli istituti Acof- Olga Fiorini di Busto Arsizio e presidente dell’Associazione delle società sportive bustesi il prestigioso riconoscimento del CONI, la Stella di bronzo al merito sportivo.

A comunicarlo all’interessata è stato il presidente del Comitato olimpico Giovanni Malagò lieto di “celebrare i risultati da lei conseguiti svolgendo attività dirigenziale, tali da indurmi a esprimere profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e per l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio”.

Per Cinzia Ghisellini si tratta di un premio speciale, che sottolinea l’impegno continuo nel portare avanti i valori dello sport e del fair play sia in ambito professionale, sia nell’attività di volontariato svolta a supporto dei club del territorio.

“Questa Stella – commenta Ghisellini - non è un traguardo, ma solo una tappa del percorso e uno sprone ad andare avanti, perché il mondo dello sport ha davvero bisogno di progetti e dedizione per svolgere la propria altissima funzione”. La scelta compiuta dalla commissione del Coni non ha potuto che riconoscere l’impegno a tutto tondo di Cinzia Ghisellini.

In campo scolastico, il fiore all’occhiello è costituito dalla realizzazione, ormai vent’anni fa, in tandem con il fratello Mauro Ghisellini, di un progetto unico come il liceo scientifico sportivo “Marco Pantani”, poi arricchito con un Istituto professionale e di recente nella scuola media di The International Academy. In tutti i casi, l’attenzione dello staff di Acof è rivolta a consentire agli studenti che praticano sport a livello agonistico di conciliare i tempi delle lezioni con quelli di allenamenti, gare e partite, un esempio da imitare.