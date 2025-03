Statua rivestita dagli street artist “Urban Solid“

Il monumento a Enrico Dell’Acqua, il principe mercante, pioniere dell’esportazione italiana, in piazza Volontari della Libertà, è “impacchettato“. Da qualche giorno è rivestito con tessuti colorati, trasformato dall’estro degli street artist Urban Solid, Riccardo Cavalleri e Gabriele Castellani, in un’installazione originale per annunciare l’avvio dei Fashion Days, da oggi a domenica, manifestazione organizzata da Federmoda Varese e Confcommercio in tutta la provincia, con numerosi eventi, per valorizzare il commercio locale attraverso il tema della sostenibilità, soprattutto in campo tessile. "L’installazione racchiude in sé numerose suggestioni – dice l’assessore al Commercio Matteo Sabba –. È un’esperienza visiva e concettuale, che ci spinge a guardare davvero il monumento che, pur essendo uno dei biglietti da visita della città per chi arriva a Busto in treno, ormai non osserviamo più; è un omaggio alla tradizione tessile bustocca e agli imprenditori illuminati che hanno reso grande la nostra città". Ros.For.