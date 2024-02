Stanza sensoriale combatte le disabilità

Verrà inaugurato lunedì alle 11, al Centro diurno disabili (Cdd) di via Bozzente 17, il Progetto Snoezelen, una stanza multisensoriale a beneficio delle persone con gravi disabilità motorie o cognitive. Lo Snoezelen è un approccio pedagogico-terapeutico che nasce in Olanda nei primi Anni 70, ha lo scopo di promuovere il benessere della persona attraverso la stimolazione multisensoriale modulata all’interno di un ambiente artificiale. All’interno della stanza si lavora sui cinque sensi, attraverso l’utilizzo di fibre ottiche, luci colorate, musica, texture specifiche e oggetti vibranti o massaggianti, aromi ed essenze. Questa combinazione di stimoli permette alle persone di esplorare in modo sicuro e controllato le diverse esperienze sensoriali, consentendo loro di interagire con l’ambiente circostante e di esprimere le proprie emozioni. Lo Snoezelen è utile anche in altre condizioni: demenza o situazioni di stress, nell’accompagnamento al fine vita, per bambini con diagnosi di Disturbo dello spettro autistico e in generale nell’infanzia per il sostegno dello sviluppo cognitivo/affettivo, nel sostegno al caregiver.

Gli operatori del Cdd hanno partecipato a un corso di formazione per utilizzare la stanza in modo efficace. I fondi per la realizzazione sono stati raccolti tramite vendite benefiche e successivamente integrati da Asst Ovest Milanese. La stanza è stata completata grazie alle donazioni dei familiari degli ospiti, dell’associazione “Amici della sequoia” e del Lions Club di Rescaldina, in collaborazione con la Pro loco, la Consulta cittadina e le Associazioni dei negozianti.

Silvia Vignati