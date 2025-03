Spray al peperoncino spruzzato nel multisala. Malori tra il pubblico

Rischiano una denuncia per lesioni personali i due individui ancora da identificare che hanno deciso di concludere la serata di sabato spruzzando spray al peperoncino alla fine dell’ultimo spettacolo al multisala Space Cinema del Centro Move In, quando erano ormai le 2.30 di domenica. Lo spray urticante ha causato forti irritazioni e malesseri fra gli spettatori. Un 55enne e una 47enne sono stati soccorsi da un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e portati al Pronto soccorso di Castellanza. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Legnano, che stanno raccogliendo gli elementi utili per identificare i responsabili che dovranno rispondere di lesioni personali.