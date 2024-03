Spranghe e lanci di bottiglie fuori dal Ferrario

Sette Daspo nei confronti di altrettanti tifosi di età compresa fra i 17 e i 29 anni. Anche l’Alto Milanese non è esente dalla piaga del tifo violento, che trasforma partite di calcio in scontri da guerriglia urbana con centinaia di agenti di polizia e carabinieri mobilitati. L’ultimo episodio risale a ottobre, a margine di una partita di terza categoria fra il Sant’Ilario Milanese e il San Lorenzo, nei pressi del campo sportivo “Libero Ferrario“ di Parabiago. Negli scontri quattro persone avevano riportato lesioni personali. Un tifoso del Sant’Ilario fu colpito al capo da una spranga metallica e finì ricoverato in prognosi riservata. Sul posto tre ambulanze e un’automedica. Una domenica di follia fra scontri, lanci di bottiglie e spranghe usate come armi.

La decisione del questore di Milano, epilogo dell’indagine svolta dai carabinieri della Compagnia di Legnano, è arrivata a fine gennaio. Daspo che hanno raggiunto anche diversi tifosi del Legnano, responsabili degli scontri il primo novembre 2023 con gli ultrà del Piacenza.