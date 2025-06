Sport e tecnologia. Dal basket alle arti marziali. Ai migliori un pc rigenerato

È stata per loro una mattinata speciale quella di sabato 21 giugno a Samarate: in municipio venti alunni di elementari e medie che si sono distinti per impegno nelle attività sportive, dal basket al Taekwondo, hanno ricevuto in dono un computer, dispositivo rigenerato dagli studenti di terza e quarta del corso di informatica al Cfp Promos di Magnago, coordinati dal docente Massimiliano De Cinque, da anni impegnato come volontario nella divulgazione della cultura antispreco e nel recupero e riuso di materiale tecnologico altrimenti destinato allo smaltimento. Presenti alla cerimonia l’assessore allo Sport di Samarate Alessio Sozzi, Vitale Monti, presidente regionale di Endas (ente di promozione sportiva), presidente nazionale di Unitam (associazione che rappresenta oltre 150 maestri di Taekwondo), Lorenza Massara, preside di Cfp Promos e Massimiliano De Cinque.

Ha detto l’assessore: "La donazione di computer rigenerati ai ragazzi che si sono distinti per impegno e partecipazione nello sport è un gesto di grande generosità e solidarietà, un’iniziativa risultato di una sinergia tra sport, cultura, sociale, formazione e promozione di progetti sostenibili, un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per promuovere la crescita culturale e sportiva dei giovani, riducendo al tempo stesso l’impatto ambientale e promuovendo la solidarietà e l’inclusione".

Per De Cinque, noto come “digital sherpa” sui social, "è un vero e proprio sogno diventato realtà, un’opportunità unica per tanti giovani talenti di avvicinarsi al mondo della tecnologia e dello sport. Vedere l’entusiasmo negli occhi dei ragazzi e sapere di aver contribuito a tracciare un percorso di crescita per loro è una gratificazione immensa grazie ad un impegno condiviso che ha reso possibile donare computer rigenerati a giovani atleti, promuovendo inclusione ed etica. In un’epoca in cui la tecnologia è sempre più centrale, è fondamentale garantire a tutti l’accesso a questi strumenti, affinché possano sviluppare le proprie passioni e il proprio potenziale". Quindi, da parte del docente, "un ringraziamento per tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e hanno lavorato per la sua realizzazione, come gli studenti del mio corso che si sono impegnati per rigenerare i computer. Guardarli durante l’anno imparare a rigenerare questi dispositivi per poi donarli ai loro coetanei è stata un’esperienza formativa di profondo valore".

Rosella Formenti