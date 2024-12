Sperona i poliziotti. Arrestato un 60enne

Un controllo nella notte da parte di una pattuglia delle Volanti di Varese e un’auto che non si è fermata all’alt degli agenti. Alla vista degli agenti, il conducente ha invece accelerato, imboccando la strada verso Malnate e proseguendo poi in direzione del confine di Stato verso Gaggiolo. La pattuglia si è messa subito dietro alla macchina, che ha speronato il veicolo della polizia. L’inseguimento è continuato fino a Cantello, in una zona boschiva, dove dopo un testa–coda, l’automobile è stata abbandonata dal malvivente, che ha cercato di far perdere le proprie tracce, nascondendosi nel bosco. Gli agenti non hanno però mollato e lo hanno così raggiunto. L’uomo è un sessantenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti e anche per porto abusivo d’armi. Infatti, al momento dell’arresto, aveva con sé un nunchaku, un’arma impropria costituita da due bastoni collegati da una catena, tipica delle arti marziali orientali. Ieri è comparso davanti al giudice al tribunale di Varese per la convalida dell’arresto. Ros.For.