Varese, sette speleologi bloccati nella grotta Schiapparelli a rischio assideramento: il salvataggio

Varese – Sono state lunghe ore di ansia ma alla fine i soccorsi hanno portato in salvo tutto il gruppo di speleologi rimasti bloccati nella grotta Schiapparelli al Campo dei Fiori nella giornata di ieri. L’intervento si è concluso dopo la mezzanotte, sette speleologi coinvolti. Sul posto, appena lanciato l’allarme, sono arrivati gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco.

Uno dei setti componenti il gruppo si era ferito, a quel punto tre speleologi sono usciti per allertare i soccorsi mentre gli altri sono rimasti nella grotta con il ferito. Una situazione difficile, hanno rischiato l’assideramento per il lungo periodo trascorso al freddo.

Fortunatamente tutto si è risolto bene e tutto sono ritornati in superficie. Per lo speleologo ferito si è pero necessario il trasporto in ospedale, in codice verde, per accertamenti.